Жълт код за силен вятър е обявен от НИМХ за цяла България за утре. Справка на Burgas24.bg показа, че в Бургаска област се очаква да е силен с пориви между 20 и 24 м/с.

По Черноморието облачността утре ще бъде по-често значителна и на места ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 14°. Температурата на морската вода е 8°–11°. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

През нощта на отделни места, главно в източните райони, ще превали дъжд, докато над останалата част от страната облачността ще намалее. Вятърът от запад-северозапад ще отслабне и ще бъде слаб до умерен. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 7°.

Утре ще духа умерен и силен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно над Източна България, и на места там ще има превалявания от дъжд. Максималните температури ще са между 10° и 15°, по-високи в крайните югозападни райони, в София – около 12°.