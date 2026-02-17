Синоптиците познаха за Бургас
Утре по морето ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, които сутринта ще преминават в сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са 4°-5°.
Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
