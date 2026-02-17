Стелещата се през целия ден мъгла в Бургас днес си намери компания –дъжд заваля над Бургас. Това бе и прогнозата на синоптиците - по Черноморието днес ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. Те ще продължат и през нощта срещу сряда. Ще духа умерен вятър от изток-североизток.Утре по морето ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, които сутринта ще преминават в сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са 4°-5°.Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.