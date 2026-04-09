От 10 до 13 април паркирането в синята и зелената зона на Бургас няма да се таксува. Престоят на автомобилите няма да се заплаща заради Великденските празници, съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.

От ОП "Транспорт“ напомнят, че от 2 май зелената зона в Бургас вече ще работи в летен режим. Това означава, че от 11:00 до 20:00 ч. от понеделник до неделя престоят на автомобилите там ще платен. Летният режим на зелената зона е в сила до 30 септември.