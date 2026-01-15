Началникът на РУО-Бургас Валентина Камалиева застана пред медиите след разразил се казус с второкласник от НБУ "Михаил Лъкатник". Срещу детето са подадени множество сигнали от родители на други ученици за това, че то обижда, псува и тормози психически и вербално своите връстници."По отношение на ученика от 2 клас в НБУ "Михаил Лъкатник" са взети всички мерки, сред които са обща подкрепа от страна на училището, допълнителна подкрепа от страна на училището, както и регионална комисия, която да оцени ученика. Имаме резултати. За ученика ще се предложи допълнителна подкрепа и работа със специалисти, които да подпомогнат интеграцията в училище", заяви Камалиева, предаде репортер на"Ще има работа с логопед и психолог, както и ресурсен учител. Отделно училището е назначило помощник на учителя, който да бъде заедно с детето. Имаме информация, че родителите съдействат на училището и всички институции, които следят ситуацията", подчерта тя.Камалиева призна, че има доста жалби към РУО заради случая, но не уточни колко на брой са те. Последната от тях е подписана от 257 души. Според родители, проблемът с агресивния второкласник е от над 3 месеца.Тя подчерта, че директорът на училището Зорница Колева няма да изпълнява длъжността в срок от една година, защото си е пуснала отпуск. За този период от РУО-Бургас ще назначат друг човек на тази длъжност, като в момента се обмислят възможните варианти.Спрямо директорката има една дисциплинарна процедура, стана ясно още на брифинга.Другите деца, които са пострадали от поведението на своя връстник, също ще получат психологическа подкрепа от страна на училището.По отношение на 2 Б клас, Камалиева заяви, че той няма да бъде разформирован, тъй като според законодателството паралелката се запазва при спад на учениците, ако учбената година вече е в ход.По думите на Камалиева в момента родителите на проблемното дете проучват вариантите, при които то може да бъде обучавано.