"Скейл Фокус“ стартира от Бургас с Академия за безплатно обучение на 10 000 IT специалисти

© Технологичната компания "Скейл Фокус" открива Академия за безплатно обучение на 10 000 IT специалисти. Стартът ще бъде даден тази есен в Бургас, благодарение на подкрепата и активността на Общината и кмета Димитър Николов. След това, в зависимост от активността на други общини, може да се мултиплицира и в други градове. Академията ще работи с местните училища, университети и организации, за да запали интерес към информационните технологии. Другите софтуерни компании, които оперират в Бургас, ще бъдат привлечени като партньори.



"Целта на Академията на "Скейл Фокус" е да задържи младите и мотивирани хора в страната, да ги активира да получат знания и умения, без да заплащат за това. Нашата индустрия е изправена пред дисбаланса на търсенето и наличието на мотивирани IT специалисти. И ние си поставихме трудната задача да променим това", каза Пламен Цеков (вляво на снимката), изпълнителен директор на компанията.



"Поздравявам "Скейл Фокус" за перспективното мислене и заявеното прекрасно намерение. Бургас ще ви помага по всички начини за успешното изпълнение на тази апостолска мисия в образованието", заяви кметът Димитър Николов.



Продължителността на курсовете ще е половин година. Експертите и партньорите на "Скейл Фокус" не само ще споделят знание, свързано с последните новости, трендове и IT технологии, но и ще стимулират развитието на професионални и културни ценности, ефективна работа в международни екипи, комуникация с клиенти и колеги. Академията на "Скейл Фокус" ще помогне да се осигури необходимата работна ръка за IT индустрията в Бургас и страната.



"Безплатното обучение на 10 000 души през следващите 5 години е амбициозна задача. Само за първите 2 години ще инвестираме 1 млн. лева собствени средства. Вярваме, че чрез Академията ще подобрим значително качеството на IT услугите в страната", допълни Пламен Цеков.



По данни на Българската Аутсорсинг Асоциация, заетите в ИТ и аутсорсинг сектора у нас са 67 300 души, а до края на 2020 г. индустрията ще има нужда от 79 000 служители.



"Скейл Фокус" е най-голямата българска софтуерна компания с над 1000 специалисти, 200 клиенти по целия свят и офиси в София, Пловдив, Бургас и Варна. Приходите на компанията за 2019 г. се очаква да надхвърлят 60 млн. лева, от които 80 % от проекти в Северна Америка и Западна Европа.