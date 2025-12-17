Скоро започва изграждането на паркоместата на бул. "Мария Луиза"
По този начин трябва да се реши поне частично проблемът с паркирането в един от най-натоварените комплекси на Бургас - "Възраждане“.
Общината започна работа по проекта още в началото на годината. Тогава беше променен Подробния устройствен план – План за улична регулация на западната част на бул. "Мария Луиза“.
Паркоместата ще бъдат обособени на два терена, които се оказаха държавна собственост. Единият е на Националната компания "Железопътна инфраструктура“, която се съгласи да го прехвърли безвъзмездно на Община Бургас.
Вторият терен беше собственост на "БДЖ Товарни превози“. Като търговско дружество обаче, то не може да прехвърля безвъзмездно собственост и се наложи теренът да бъде обявен за продажба чрез търг. Процедурата премина, а днес Община Бургас е превела и средствата за покупката на имота.
