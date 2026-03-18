Полицаи от Районно управление – Средец са разкрили кражбата на около 450 литра дизелово гориво, съхранявано в пластмасови туби в стопанска постройка в частен двор в село Факия, собственост на 65-годишен мъж. Горивото е задигнато на 6 март. Крадците са двама 19-годишни криминално проявени мъже от средецкото село Факия.Двамата са направили пълни самопризнания. Част от дизеловото гориво е изразходвана, а другата част – продадена.Работата по случая продължава.