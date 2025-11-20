Скъпо ПТП насред Слънчев бряг
© Фейсбук
От кадри, изпратени до редакцията на Burgas24.bg, се вижда, че инцидентът е предизвикан от автомобил Порше с украинска регистрация.
Според очевидци, водачът на скъпото возило се е движил с висока и несъобразена скорост, поради което първоначално се е ударил в бордюр, а след това колата се врязва в задната част на друго скъпо превозно средство - Mercedes GL350.
На място вече има екипи на полицията, които изясняват обстоятелствата за катастрофата.
До момента няма информация за пострадали хора.
17:11 / 19.11.2025
