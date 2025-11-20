Сподели close
Тежка и доста скъпа катастрофа се разигра в Слънчев бряг.

От кадри, изпратени до редакцията на Burgas24.bg,  се вижда, че инцидентът е предизвикан от автомобил Порше с украинска регистрация.

Според очевидци, водачът на скъпото возило се е движил с висока и несъобразена скорост, поради което първоначално се е ударил в бордюр, а след това колата се врязва в задната част на друго скъпо превозно средство - Mercedes GL350.

На място вече има екипи на полицията, които изясняват обстоятелствата за катастрофата.

До момента няма информация за пострадали хора.