След близо две десетилетия във Великобритания, д-р Костадин Петков отново е част от екипа на УМБАЛ Бургас. Името му е добре познато на бургазлии – той работи в болницата от началото на 90-те години – първо като специализант, впоследствие като лекар със специалност "Обща хирургия" и допълнителна квалификация по лапароскопска хирургия. От 1999 до 2003 г. е зам.-директор по медицинската дейност. През 2008-ма се премества в Обединеното кралство и е хирург в няколко лечебни заведения, най-дълго – в големи общински болници в Линкълн и Гримзби.Днес д-р Костадин Петков работи в Първо отделение по хирургия и прилага рутинно съвременни лапароскопски хирургични техники. Лапароскопската операция е минимално инвазивна техника за отстраняване на апендикс, жлъчен мехур, вземане на биопсии от коремната кухина, резекции на тънки и дебели черва. Тези операции са утвърден стандарт в световната хирургия. Наричат се и "безкръвни" - заради липсата на отворена рана и обилно кървене."Тези методи щадят пациента – разрезите са минимални, болката е значително по-малка, а възстановяването е в пъти по-бързо", споделя д-р Петков.53-годишният строител от Бургас Иван Енев е опериран по този начин преди няколко дни. Една вечер усеща болка в долната дясна част на корема. Първо смята да пие хапче и да си легне, но негова близка го разубеждава и съветва веднага да отиде в УМБАЛ Бургас. Оказва се права – случаят е спешен. Диагнозата е "гангренозен перфорирал апендикс с разграден абсцес и перитонит" – т.е. апендицитът е бил толкова възпален, че се пука, а гнойта започва да изтича в коремната кухина.След премахването на апендикса чрез лапароската операция, Иван се възстановява за няколко часа. Още същия ден е на крака, даже слиза от шестия етаж до първия, за да си вземе кафе. "Чувствах се спокоен и сигурен – знаех, че съм в добри ръце. Не очаквах възстановяването да е толкова леко и се радвам, че в УМБАЛ Бургас правят вече такива операции и съм благодарен на д-р Петков", разказва той.Завръщането на лекари от европейски държави, които желаят да работят в УМБАЛ Бургас, е тенденция от няколко години. Те вече прилагат тук знанията и уменията, които са придобили в чужбина и обучават новото поколение медици.