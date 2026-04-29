Както Burgas24.bg съобщи след 6-месечния ремонт на пистата, бургаското летище отваря за туристическия сезон. 60 млн. евро е инвестицията, направена в обновяването на инфраструктурата от фирмата-концесионер на морската аерогара. Това е най-голямата инвестиция в страната в летищна инфраструктура.
Старата бетонна настилка на пистата е заменена с асфалтова, каквито са съвременните технологични решения. За реконструкцията са положени 127 хил. тона асфалт в пистата и рульошната система, подменени са 7 км дренажни тръби и е изградена модерна дренажна система, 300 са само инсталираните нови енергоспестяващи осветителни тела на полосата.
Това е най-мащабният ремонт в критичната инфраструктура на летище Бургас. За параметрите на пистата разказва директорът на летището Васил Атанасов, цитиран от БНР. "Пистата запазва своите характеристики от гледна точка на товароносимост. Летище Бургас обслужваше и ще обслужва едни от най-големите самолети в света. Допълнително ние отговаряме вече на абсолютно всички изисквания по отношение на писта от гледна точка на безопасност на световно ниво“, заяви той.
Новата писта гарантира сигурност и безопасност на полетите за следващите повече от 20 години, посочва главният изпълнителен директор на фирмата-концесионер на летището Михаел Ройш. "Пистата е гръбнакът на едно летище. Тя е неговата основа и неговото бъдеще. Тя ще осигури безопасни операции, по-добра свързаност и ще отключи допълнителен растеж за целия регион. Ние инвестираме днес, за да създадем възможности за утрешния ден", добавя той.
