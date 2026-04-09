Дезинфекционната станция в Бургас започва ларвицидна обработка на биотопи срещу комари в първия работен ден след празниците. Пръскането ще продължи и през целия месец април, като ще се включат допълнително градини, детски площадки, междублокови пространства, сборни пунктове за продуктивни животни, на територията на община Бургас.

Burgas24.bg споделя графика:

14.04.2026 г. /вторник/

1. Обработка на биотопи в района на Бургаски солници.

2. Обработка на биотопи от Бургаски солници до Конна база.

15.04.2026 г. /сряда /

1. Обработка на биотопи от Конната база до сервиз Ситроен.

2. Обработка на биотопи в кв.Сарафово.

16.04.2026 г. /четвъртък/

1. Обработка на биотопи от сервиз Ситроен до Бургаски солници, биотопи около помпена станция.

17.04.2026 г. /петък/

1. Обработка на пръснати водоеми и биотопна растителност в Приморски парк и парк Езеро.

2. Обработка на биотопи от Метро в посока Ветрен, 5-ти километър /зад АПК Христо Ботев/

20.04.2026 г. /понеделник/

1. Обработка на биотопи в Гробищен парк и парк Минерални бани.

21.04.2026 г. /вторник/

1. Обработка на канал между езеро Вая и Пристанище Бургас.

2. Обработка на биотопни дупки и част от разлива на езерото между Мосю Бриколаж в южна посока.

22.04.2026 г. /сряда/

1. Обработка на канала в Южна промишлена зона и прилежащата растителност в кв.Победа и Корабостроителен завод.

2. Обработка на биотопи в кв. Крайморие, лесопарк Росенец и Рибарско селище /Ченгене скеле/.

23.04.2026 г. /четвъртък/

1. Обработка на биотопи около поделение Лозово, Топлофикация и гара Разпределителна.

2. Обработка на биотопи от СОМАТ в посока Долно Езерово, канални биотопи в Долно Езерово.

24.04.2026 г. /петък /

1. Обработка на биотопи езеро Вая - от СОМАТ до поделение Капчето.

2. Обработка на биотопи от поделение Капчето към Горно Езерово.

27.04.2026 г /понеделник/

1. Обработка на биотопи от Помпена станция Меден Рудник към Преливника. Биотопни зони с. Маринка и с.Извор.

2. Обработка на биотопи към местността Пода – Приют за безстопанствени кучета.

Биоцидните препарати, с които ще се провежда третирането срещу ларви на комари са:

Димилин 2 ТБ, разрешение № 0574-7/28.08.2020, доза: 1 табл./4 куб.м. вода

Димилин 15 СК, разрешение №1737-4/28.08.2020, доза: 0.017-0.035л./дка

ВектоБак 12 АС, разрешение № 2443-1/20.09.2018, доза: 0.025 – 0.150 л./дка

Дезинфекционна станция Бургас ЕООД си запазва правото да променя графика в зависимост от метеорологичните условия /силен вятър, дъжд и др.