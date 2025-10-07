ЗАРЕЖДАНЕ...
|След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
Не са постъпили сигнали от общините за проблеми или нужда от съдействие.
През изминалата нощ областният управител е участвал в денонощното дежурство.
И днес продължава известяването чрез системата BG-Alert на територията на "Елените".
Областният щаб остава в пълна готовност и продължава да следи ситуацията.
