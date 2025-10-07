След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?

© Обстановката в област Бургас след изминалата нощ на интензивни валежи към момента е спокойна, съобщиха за "Фокус" от Областна управа.



Не са постъпили сигнали от общините за проблеми или нужда от съдействие.



През изминалата нощ областният управител е участвал в денонощното дежурство.



И днес продължава известяването чрез системата BG-Alert на територията на "Елените".



Областният щаб остава в пълна готовност и продължава да следи ситуацията.