След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
Автор: Николай Парашкевов 09:51Коментари (0)601
Обстановката в област Бургас след изминалата нощ на интензивни валежи към момента е спокойна, съобщиха за "Фокус" от Областна управа.

Не са постъпили сигнали от общините за проблеми или нужда от съдействие.

През изминалата нощ областният управител е участвал в денонощното дежурство.

И днес продължава известяването чрез системата BG-Alert на територията на "Елените".

Областният щаб остава в пълна готовност и продължава да следи ситуацията.



