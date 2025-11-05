След потопа: Кадри от разрушените "Елени"
"Фокус" припомня, че бедствието разкри и редица сериозни нередности в строителството. От Министерството на околната среда и водите съобщиха, че в архивите на ведомството липсват документи за съгласуване на строителството в "Елените". Според проверка на Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР), част от сградите са изградени върху коритото на река Дращела.
"Няма нито едно съгласуване на тези проекти. Има няколко отказа на Басейнова дирекция във времето. Ние сме готови да сътрудничим. При поискване, това, което имаме като документация, като информация - ще бъде предоставено", каза министърът на околната среда и водите Манол Генов преди дни.
Учени от Бургас ще работят за повишаване на осведомеността и спешното реагиране при земетресения в района на Черно море
Публикуваха снимки от акцията срещу дрогата в Поморие
16:45 / 05.11.2025
Парламентът отхвърли идеята за одържавяване на "Лукойл"
15:55 / 05.11.2025
Голям интерес към новата школа по информационни технологии и комп...
14:58 / 05.11.2025
Заловиха 18-годишен бургазлия със старинни монети
12:21 / 05.11.2025
Бургаският ТОХ ще има модерна STEM среда
11:03 / 05.11.2025
Почина бизнесменът от Бургас Теодор Стоев
09:48 / 05.11.2025
