С две тежки престъпления завърши случай в бургаския ж.к. "Меден рудник", разбраВ петък вечерта в Четвърто Районно управление – Бургас е получено съобщение за осъществено домашно насилие спрямо 38-годишна жена от 42-годишния ѝ съпруг, който е криминално проявен.Той ѝ нанесъл удар с юмрук в областта на главата, ритнал я с крак в корема и насочвайки срещу нея нож, напуснал жилището.Жената е разпитана в качеството си на свидетел - пострадал, като започнали издирвателни действия за задържането на мъжа.В крайна сметка след успешно издирването той е заловен в ранните часове на следващия ден.При осъществения личен обиск е намерено и иззето пико с общо тегло около 23 грама.Извършено е претърсване в обитавания от бургазлията апартамент като са намерени още около 2 грама пико, както и прекурсори и други предмети за производство на метамфетамин.42 годишният бургазлия е задържан за срок до 24 часа.По случая е образувано бързо производство.