След случай на домашно насилие: Полицията в Бургас се натъкна на нарколаборатория
©
В петък вечерта в Четвърто Районно управление – Бургас е получено съобщение за осъществено домашно насилие спрямо 38-годишна жена от 42-годишния ѝ съпруг, който е криминално проявен.
Той ѝ нанесъл удар с юмрук в областта на главата, ритнал я с крак в корема и насочвайки срещу нея нож, напуснал жилището.
Жената е разпитана в качеството си на свидетел - пострадал, като започнали издирвателни действия за задържането на мъжа.
В крайна сметка след успешно издирването той е заловен в ранните часове на следващия ден.
При осъществения личен обиск е намерено и иззето пико с общо тегло около 23 грама.
Извършено е претърсване в обитавания от бургазлията апартамент като са намерени още около 2 грама пико, както и прекурсори и други предмети за производство на метамфетамин.
42 годишният бургазлия е задържан за срок до 24 часа.
По случая е образувано бързо производство.
