След смъртта на Христина, променят обвинението срещу Никола Бургазлиев в по-тежко
Автор: Екип Burgas24.bg 17:17
© БГНЕС
След смъртта на 35-годишната Христина, ударена от АТВ в "Слънчев бряг“, Окръжната прокуратурата в Бургас ще промени обвинението срещу 18-годишния Никола Бургазлиев в по-тежко.

Това ще стане в сряда, като ученикът ще бъде изведен от ареста под конвой, съобщава bTV, позовавайки се на свои източници.

Към момента Бургазлиев е обвинен в причиняване на средна телесна повреда на повече от едно лице.

При инцидента на 14 август управляваното от него АТВ удари петима души на улицата - сред тях три деца.

Най-тежко пострадаха Христина, която почина в болницата в Бургас след 21 дни в мозъчна смърт, и синът ѝ Мартин.

4-годишното момченце беше транспортирано с въздушна линейка в "Пирогов“ и все още остава в кома.

Пред медията близките казаха, че се борят с бюрократични спънки - шести ден след смъртта на младата жена от болницата в Бургас не са освободили тялото ѝ и не е ясно кога ще е поклонението.



08.09.2025 "Възраждане": Главният прокурор отказа преместване на делото за убийството с АТВ
04.09.2025 Обвинението срещу Никола Бургазлиев може да бъде преквалифицирано
03.09.2025 Панделиева: Всичко свърши за майчицата, която просто е била на тротоара с мъничкото си момченце
03.09.2025 Не успяха да спасят пометената от АТВ в Слънчев бряг Христина
02.09.2025 АТВ-то от удара в Слънчев бряг е с нередовни документи и незаконно се отдавало под наем
02.09.2025 ИПБ: Възмутени сме!
Aнонимен
преди 53 мин.
0
 
 
Да си знаете - никой да не пипа милиционерите! Младежите от Русе ще си платят, защото пияният милиционер не успя да ги набие. Хамърът от слънчака е дефектен. Момчето е от нашите и ще го направим невинно... само малко да утихне случая.
Aнонимен
преди 1 ч. и 2 мин.
0
 
 
За палячото от Русе тежка телесна а за убиеца който е детенце на полицаи беше домашен арест и след вълни от протести последва арест и чак тогава му откриха и наркотици.
+2
 
 
баси майкаата, тоя цървул прати 2ма в кома и са му повдигнали обвинение за средна телесна, а за побоя над шефа на полицията в русе - тежка ??? няма ли кой да ги изтрови тая пасмина в парламента ?
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им!
"Възраждане": Главният прокурор отказа преместване на делото за у...
17:37 / 08.09.2025
В Бургас чакат "циганката"
13:55 / 08.09.2025
Бургас се подготвя за едно от вдъхновяващите културни събитиe
12:09 / 08.09.2025
Битови отпадъци горяха в центъра на Бургас
09:53 / 08.09.2025
Намериха изчезналия в Слънчев бряг румънски гражданин
11:57 / 07.09.2025
С невероятен акробатичен спектакъл на фасадата на Общината беше о...
14:52 / 06.09.2025

