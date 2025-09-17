ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Следовател за инцидента в Слънчев бряг: Не е открита неизправност на АТВ-то
След това губи контрол и за да избегне удар с насрещно движещ се автомобил, се качи на тротоара. Там блъсна 35-годишни съпрузи от Пловдив заедно с 4-годишното им момченце и двете племеннички на мъжа - на 6 и 12 години.
''АТВ не би трябвало да спира трудно, ако се използват спирачките. В случая с Никола Бургазлиев такива не са били употребени. Няма следи от спирачен път и очевидно машината се е движила през цялото време, докато не се е ударила в стената. Ориентировъчно скоростта е била около 30 километра в час“, добави Маринов.
По думите на Маринов машината не е точно АТВ, а попада в категорията "четириколесно превозно средство“, което може да бъде управлявано от всеки с категория B1. Той уточни, че такъв тип превозно средство се управлява много лесно
Той уточни, че Бургазлиев сам е навлязъл в насрещното движение и се предполага, че се е уплашил, когато е направил рязка маневра.
Експертизата трябва да отговори на въпроса дали е имал време да реагира и да предотврати трагедията. Най-късно до края на седмицата резултатите ще бъдат готови.
Маринов подчерта, че защитата е поискала да бъде изследвана контролната проба и искането е уважено от прокуратурата.
По думите му, ако шофьорът е употребил марихуана, дори и преди няколко дни, той не е трябвало да управлява моторното превозно средство.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 63
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Област в Бургас е обявена за защитена територия
19:22 / 17.09.2025
Шофьорка не спря на СТОП в Бургас, блъсна мотоциклетист
17:46 / 17.09.2025
Пиян се качи на мотор в Несебър и съжали за това
17:41 / 17.09.2025
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мария Илиева стигнала 100 кг
13:02 / 15.09.2025
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Марти, който бе пометен от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
17:20 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета