Следовател за инцидента в Слънчев бряг: Не е открита неизправност на АТВ-то
Неизправност на превозното средство не е установена, освен деформацията от удара в стената, но дори и след него спирачките са работели“, каза в ефира на NOVA следователят и говорител на Националната следствена служба Мариан Маринов във връзка с инцидента в "Слънчев бряг", който се случи на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев нае мощното електрическо превозно средство и го подкара по алеята в курорта.

След това губи контрол и за да избегне удар с насрещно движещ се автомобил, се качи на тротоара. Там блъсна 35-годишни съпрузи от Пловдив заедно с 4-годишното им момченце и двете племеннички на мъжа - на 6 и 12 години.

''АТВ не би трябвало да спира трудно, ако се използват спирачките. В случая с Никола Бургазлиев такива не са били употребени. Няма следи от спирачен път и очевидно машината се е движила през цялото време, докато не се е ударила в стената. Ориентировъчно скоростта е била около 30 километра в час“, добави Маринов.

По думите на Маринов машината не е точно АТВ, а попада в категорията "четириколесно превозно средство“, което може да бъде управлявано от всеки с категория B1. Той уточни, че такъв тип превозно средство се управлява много лесно

Той уточни, че Бургазлиев сам е навлязъл в насрещното движение и се предполага, че се е уплашил, когато е направил рязка маневра.

Експертизата трябва да отговори на въпроса дали е имал време да реагира и да предотврати трагедията. Най-късно до края на седмицата резултатите ще бъдат готови.

Маринов подчерта, че защитата е поискала да бъде изследвана контролната проба и искането е уважено от прокуратурата.

По думите му, ако шофьорът е употребил марихуана, дори и преди няколко дни, той не е трябвало да управлява моторното превозно средство.



