Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений отслужи тържествен молебен на площад "Атанас Сиреков“ за благоденствието на Бургас и здравето на неговите жители и гости по случай празника на града – Деня на свети Николай Чудотворец.Пред иконата на светеца и закрилник на Бургас, на моряци, рибари и търговци Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений пожела светли дни и да продължи развитието на града.