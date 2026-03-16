Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. В сутрешните часове на места в низините и равнините ще има ниска облачност и намалена видимост. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, малко по-ниски в североизточните райони и по Черноморието, за София – около 15°, пише НИМХ.В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 0°.По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 8° и 11°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.