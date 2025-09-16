ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Служителите на летището в Бургас излизат на протест
Причината е неизпълнението на исканията им за изплащане на бонуси за последните три месеца, през които обемът на работа е бил значително завишен, съобщава БНТ.
Работниците на двете летища във Варна и Бургас настояват още за повишение на заплатите.
Протестът ще започне символично утре, като служителите ще носят протестни баджове върху работното си облекло и надписи върху транспортните автомобили.
"Протестиращите работници, които се включиха в подписката за протеста, са 77% от персонала на летище Варна. В Бургас предстои подписка за присъединяване към нас. Наземно обслужване, чек ин лаборатория, координация, рамп-агенти, шофьори, работилница, чистачки на въздухоплавателни средства. Всички колеги се включиха в подписката. Ако поне част от нашите искания не бъдат удовлетворени - повишаване на доходите, условия на труд, отпуски, почивки, ще се наложим да преминем към стачни действия", заяви в "Денят започва" Георги Николов, председател на Федерацията на транспортните работници към КТ "Подкрепа".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
"Бургасбус" иска да тегли кредит за нови електробуси
08:48 / 16.09.2025
Сарафов нареди РП-Варна да разследва сина на прокурор от Бургас, ...
19:28 / 15.09.2025
Задържаха сина на изявен прокурор с около 50 кг марихуана
17:41 / 15.09.2025
Училищният звънец огласи двора на Дневен център "Приморски парк"
17:18 / 15.09.2025
Затварят част от бургаска улица
17:10 / 15.09.2025
157 ученици за първи път прекрачиха прага на Английската гимназия...
16:30 / 15.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Бургас посреща тържествено свещения пояс на Пресвета Богородица
06:00 / 14.09.2025
Днес ще има промени в движението на градския транспорт на Бургас
05:30 / 14.09.2025
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
22:11 / 14.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета