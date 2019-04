Смесен хор "Бургас“ огласи пещерата "Постойна“ в Словения

© Смесен хор "Бургас" под диригентството на Светла Стоева поднесе на международната публиката незабравимо изпълнение в пещерата "Постойна" в Словения. Изпълненията на "Аве Мария" и "Хвалите имя Господне и малка Ектения" бяха част от заключителния общ концерт на V-ти Международен хоров фестивал "We Are Singing Adriatic", който се проведе в Хърватска и Словения.



В рамките на фестивала, на концертния подиум в Кристалната зала в град Опатия, Хърватска, се срещнаха десет хорови формации от Турция, Италия, Австрия, Австралия, Испания, Англия и България. Бургаският хор бе единствен представител от нашата страна, за разлика от Италия, Австралия, Испания, които участваха в музикалното събитие с по няколко състава.



Фестивалните вечери представяха широка палитра от национални хорови култури с богат избор от предкласични произведения до такива на съвременни автори.



Хор "Бургас" защити българската хорова школа с произведения от Добри Христов, Филип Кутев, Георги Димитров, Апостол Николаев - Струмски. С техничните си и темпераментни изпълнения на Росини и Киара, бургазлии категорично спечелиха сърцата на самите италианци и изцяло завладяха публиката, изпълнила докрай прекрасната зала в град Опатия. Очаквано, акцентът в хоровия фестивал беше поставен върху финалния концерт, който се състоя в известната пещера "Постойна" в Словения - едно великолепно място с невероятна акустика и красота, и с възможност да побере публика от 10 000 човека.



Фестивалът "We Are Singing Adriatic" предостави възможност на участниците да обменят на репертоар и опит, събра на едно място певци с различни религии, обичаи и култури, и за пореден път показа, че универсалният човешки език на земята е музиката.