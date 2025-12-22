Снежанка и елфите на Дядо Коледа се возят с автобусите на "Бургасбус"
Инициативата е на млади учители от три бургаски детски градини – "Вълшебство“, "Радост“ и "Ран Босилек“, с подкрепата на Община Бургас и "Бургасбус“, а коледните изненади са изработени от малчуганите в градините.
Снежанка и нейните помощници ще подарят усмивки и добро настроение на пътниците в основните транспортни линии – Б1, Б2, 12, 15, а веднага след това ще зарадват пазаруващите и нищо неподозиращи бургазлии на пазар "Краснодар“.
Откриха 11-годишно дете от Бургас, обявено за общодържавно издирв...
20:15 / 21.12.2025
Дядо Коледа, Снежанка и елфчетата пристигат в Бургас
16:29 / 19.12.2025
