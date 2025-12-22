Снежанка, Коледната звезда и верните помощници на Дядо Коледа – елфите, раздават днес и утре /22 и 23 декември/ коледни късметчета и картички на пътниците в градския транспорт на Бургас.Инициативата е на млади учители от три бургаски детски градини – "Вълшебство“, "Радост“ и "Ран Босилек“, с подкрепата на Община Бургас и "Бургасбус“, а коледните изненади са изработени от малчуганите в градините.Снежанка и нейните помощници ще подарят усмивки и добро настроение на пътниците в основните транспортни линии – Б1, Б2, 12, 15, а веднага след това ще зарадват пазаруващите и нищо неподозиращи бургазлии на пазар "Краснодар“.