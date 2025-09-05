Снежнобялото мъниче пленява сърцата на всички в бургаския зоопарк

© На бял свят се появи бебе алпака в Зоопарк Бургас.



Снежнобялото мъниче е толкова нежно и пухкаво, че пленява сърцата на всички. Елате да се запознаете с малката рожба – гарантираме, че ще се влюбите от пръв поглед, приканват от зоопарка.