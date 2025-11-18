Социални услуги от Бургас, Русе и Разград обмениха опит, добри практики и предизвикателства в своята работа. По покана на Милица Иванова - управител на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства "Св. Петка“ към Центъра за психично здраве в Русе бе проведено двудневно работно посещение на екипите от социалните услуги. В срещата участваха специалисти от резидентни и консултативни социални услуги. юЦелта на тази среща бе участие в обмяна на добри практики и укрепване на партньорството между социалните услуги, предоставящи грижа за лица с психични разстройства.Управители и екипи на участващите услуги бяха:от Бургас:- Йоана Николова – управител на Защитено жилище за лица с психични разстройства и екип специалисти;- Юлия Куцарова – управител на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и екип специалисти;- служители от Защитено жилище за лица с психични разстройства – 2 - Бургас.от Разград:- Данаила Шишева – управител на Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица с увреждания, с. Просторно и екип специалисти.от Русе:- Кристина Пешева – управител на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства и екип специалисти;- Милица Иванова – управител на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства "Св. Петка" и екип специалисти;- Йоана Стефанова – управител на Защитено жилище за пълнолетни лица с психични разстройства и екип специалисти;- Милена Аспарухова – управител на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция 6 "Д. Басарбовски" и екип специалисти.Първият ден бяха посетени 7 социални услуги /резидентни и консултативни/ за лица с психични разстройства с доставчик Център за психично здраве - Русе и партньорската организация на д-р Пламен Панайотов от ЦККТ "Решения“, който активно се включи в обсъжданията и обмена на идеи.Вторият ден бе посетен комплекс от социални услуги /резидентни и консултативни/ за пълнолетни лица с увреждания с доставчик Община Разград, с. Просторно.Тези дни позволиха на социалните работници да се докоснат до работния процес, да видят резултатите от работата и да обсъдят ежедневните предизвикателства. Споделянето на опит, добри примери (или грешки) е един от най-добрите начини за учене в екипа, а и не само. Процеса на споделяне и описването на конкретните практики цели да превърне насърчаването на регулярно споделяне между служителите и специалистите в социалните услуги, а това означава повече учене, повече обмяна на идеи и по-сплотен екип.Взаимовръзката между социалните услуги, стартира познанството им по време на Фестивала "Пътеводител на доброто“, организирано от Община Разград през миналата година, където бургаските социални услуги спечелиха признато награди за добри социални практики. Тези дни напомниха, че обменът на добри практики и истинското партньорство са ключът към по-качествени услуги за потребителите на социалните звена.