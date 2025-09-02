ЗАРЕЖДАНЕ...
|Социалният патронаж в Бургас отбеляза 50 години от създаването си
"50 години Вашата мисия е да дарявате грижа, внимание и подкрепа на възрастните и уязвимите хора в нашия град. Това е призвание, което изисква сърце, човечност и постоянство – качества, които Вие доказвате всеки ден. През тези години Домашният патронаж продължи да се развива и надгражда предлаганите услуги, които са в помощ и подкрепа на уязвимите ни съграждани. От висотата на този юбилей искам да помоля управителят на услугата – Валентина Станкова, да обърне внимание и на семейството си, защото когато и да й звънна тя е винаги на работа“, пожела кметът Димитър Николов.
Специален филм разказа първите стъпки на Домашния патронаж в Бургас от откриването през 1975 г. и развитието му до момента. След него на сцената под бурни аплодисменти от публиката се качиха и първите управители на услугата – Лина Манолова и Лилия Димитрова.
"За шести път гледам този спектакъл предвид репетициите, но да ви кажа, отново се развълнувах силно, защото всичко това е минало през нас, през нашия труд, през нашите емоции. Аз и екипът на Патронажа обещаваме, че ще продължим със същата отдаденост. Пожелавам им много сили, защото имаме да даваме още“, заяви управителят на Домашен социален патронаж Валентина Станкова.
В концерт-спектакъла взеха участие още: Виктор Петров – рок цигулка, Гергана Великова и Иван Дочев от КТС "Поморие", квартет тромпети от НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров". Специален гост-участник на тържествения спектакъл бе гласът зад кадър и човекът, който предизвиква усмивките на публиката – талантливият бургаски актьор Никола Парашкевов.
