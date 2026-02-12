22-годишна криминално проявена софиянка е задигнала лаптоп на стойност около 2 500 евро, сумата от 500 евро и личните документи на 55-годишен швейцарски гражданин, постоянно пребиваващ в Бургас. Ударът е направен на 23 януари от квартирата, която обитавал, разположена в Централна градска част в Бургас.Познатата на полицията жена върнала отнетите лични документи и лаптопа.Работата по цялостно документиране на случая продължава от служители на Първо Районно управление – Бургас.