Софиянка с криминално досие погоди номер на швейцарец в Бургас
© Burgas24.bg
Познатата на полицията жена върнала отнетите лични документи и лаптопа.
Работата по цялостно документиране на случая продължава от служители на Първо Районно управление – Бургас.
Още от категорията
/
Адвокатът на Никола Бургазлиев: Иска да излезе от ареста, за да завърши средното си образование
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Бургас ще има още една университетска болница
15:34 / 11.02.2026
Вижте разписанието на градския транспорт на Голяма Задушница
15:11 / 11.02.2026
Отпуснаха над 140 хил. евро за Районния център по трансфузионна х...
15:06 / 11.02.2026
ГДБОП обучи ученици от Бургас
13:25 / 11.02.2026
Одобриха Държавния план-прием в област Бургас за 2026/2027 г.
13:01 / 11.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.