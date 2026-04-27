Община Созопол обяви, че търси доброволци, които да помогнат за организацията около преминаването на Giro d’Italia в района, видя Burgas24.bg.

Осигурени са инструктаж, тениски, шапки, светлоотразителни жилетки, баджове и храна.

За повече информация и записване желаещите могат да се обърнат към телефон 0550 25713.

Кактo Burgas24.bg вече съобщи, началото на тазгодишното издание на Колоездачната обиколка на Италия ще бъде дадено в Несебър, след което ще стигне до Бургас.

Burgas24.bg ви информира и за това къде ще може да се паркира безплатно в дните около събитието 6-9 май.

Интерактивна карта на затворените улици и осигурените буферни паркинги можете да видите: ТУК!.

Цялата информация, свързана с подготовката и организацията на Giro d’Italia, маршрута и съпътстващите събития можете да откриете в новия сайт: info.gotoburgas.com.