Спецов за "Лукойл": Аз не отговарям за този избор. Има други, които са ме избрали
Спецов коментира лаконично и политическите критики към него, че не покрива законовите изисквания, за да заема тази позиция.
"Аз не отговарям за този избор. Има други, които са ме избрали", каза Спецов.
Румен Спецов беше избран в петък от правителството за особен управител на рафинерията на "Лукойл" в България. След това България получи от САЩ 6 месеца отсрочка за санкциите срещу руската нефтена компания.
Спецов е изпълнителен директор на Националната агенция по приходите (НАП) от май 2021 г. до август 2022 и от юни 2023 г.
След вписването му в Търговския регистър като особен управител на "Лукойл" той ще напусне поста в НАП.
Спецов не може да съвместява двете длъжности и вече се търси нов шеф на приходната агенция, обяви вицепремиерът Томислав Дончев.
Първата възможност за "Лукойл" е компанията да бъде купена централно – тоест да бъдат придобити всички нейни международни активи. При този вариант страната ни ще е поставена пред свършен факт.
Вторият е България да продаде собствеността на "Лукойл" на наша територия.
Политиците вече подчертаха, че при такъв вариант парите от продажбата не трябва да се харчат в случай, че Русия заведе дело. Тук вече в сила влиза законът, в който при продажба трябва да се произнесе и ДАНС.
Третият е национализация, подобно предложение вече имаха МЕЧ, но то беше отхвърлено при гласуване в пленарната зала.
