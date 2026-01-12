Снощи около 20:30 ч. във Второ районно управление – Бургас е получено съобщение за употребяващи наркотици лица в апартамент, разположен в "Славейков“. Там са открити 30-годишен мъж от руенското село Ясеново и 31-годишна бургазлийка, която била във видимо неадекватно състояние.На място дошъл екип на "Спешна медицинска помощ“, който откарал жената за преглед в УМБАЛ – Бургас. При извършения оглед от апартамента е иззета свивка с т.нар. "друсан чай“ с тегло около 3 грама.30-годишният мъж е задържан във Второ районно управление - Бургас за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.