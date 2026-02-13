Вчера около 18:40 ч. в село Дебелт служители от Районно управление – Средец спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген Пасат“, управляван от 57-годишен мъж от същото село, с който с е придвижвал и 49-годишен мъж от кв. "Победа“. В бургазлията са открити и иззети три пликчета с т.нар. друсан чай.Бургазлията е задържан със заповед за задържане за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.