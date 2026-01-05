Снощи около 00:00 ч. служителите от сектор "Пътна полиция“ при ОДМВР – Бургас, обслужващи пътен инцидент на ул. "Георги Попаянов“ до "Белина Еко“, извършили проверка за употреба на алкохол на 33-годишния водач на лек автомобил "Ягуар“. Полицаите установили, че мъжът шофира след употреба на алкохол с концентрация 1.79 промила.Водачът е задържан със заповед за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.