Снощи около 00:00 ч. служителите от сектор "Пътна полиция“ при ОДМВР – Бургас, обслужващи пътен инцидент на ул. "Георги Попаянов“ до "Белина Еко“, извършили проверка за употреба на алкохол на 33-годишния водач на лек автомобил "Ягуар“. Полицаите установили, че мъжът шофира след употреба на алкохол с концентрация  1.79 промила.

Водачът е задържан със заповед за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.