Спипаха доста пиян бургазлия зад волана на "Ягуар"
Водачът е задържан със заповед за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.
