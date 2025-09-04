Спипаха двама с доста дрога в Бургас

© Вчера около 15.20 ч. на паркинг на магазин "Мосю Бриколаж“, разположен на бул. "Захари Стоянов“, служители от Четвърто районно управление – Бургас извършили проверка на лек автомобил "Тойота Приус“, с водач – 24-годишен бургазлия и двама криминално проявени и осъждани пътници – 21-годишен старозагорец и 35-годишен мъж от Видин. Намерени и иззети са две чаши, съдържащи бяло метамфетамин, с тегло около 75 грама, електронна везна и раница, съдържаща прекурсори за производство на метамфетамин.



Двамата пътници са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.