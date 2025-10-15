Вчера около 16:30 ч. на ул. "Капитан Петко войвода“ в ж.к. "Меден рудник“ служители от Четвърто районно управление – Бургас извършили проверка на двама криминално проявени бургазлии. Мъжете - на 21 и 22 години, които изхвърлили на земята суха растителна маса - друсан чай, с общо тегло 8 грама.Бургазлиите са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.