Спипаха готвач на наркотици в "Меден рудник"
Автор: Екип Burgas24.bg 09:50Коментари (0)149
©
Снощи малко след 21:00 ч. в к-с "Меден рудник“ служители от Четвърто районно управление – Бургас са извършили проверка на 46-годишен бургазлия. Полицаите намерили и иззели найлонова торба, съдържаща червено прахообразно вещество, течност с надпис "кореселин“, стъклена колба, електронна везна и други вещи, предназначени за производство на синтетични наркотици.

Бургазлията е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.








