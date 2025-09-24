Спипаха готвач на наркотици в "Меден рудник"

© Снощи малко след 21:00 ч. в к-с "Меден рудник“ служители от Четвърто районно управление – Бургас са извършили проверка на 46-годишен бургазлия. Полицаите намерили и иззели найлонова торба, съдържаща червено прахообразно вещество, течност с надпис "кореселин“, стъклена колба, електронна везна и други вещи, предназначени за производство на синтетични наркотици.



Бургазлията е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.