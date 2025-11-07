Вчера, около 12:00 ч., в ж.к. "Зорница“ служители от Пето районно управление – Бургас извършили проверка на 42-годишен криминално проявен и осъждан мъж от бургаското село Извор. Полицаите намерили е него суха зелена листна маса – марихуана, с тегло около 1 грама и метамфетамин, с тегло около 2 грама.Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.