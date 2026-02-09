Вчера около 14:35 ч. в района до комплекс "Амадеус-5“ в Слънчев бряг служители от Районно управление - Несебър спрели за проверка т.а. "Фиат Добло“, управляван от 33-годишен несебърлия. Полицаите установили, че шофира след употреба канабис.Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.