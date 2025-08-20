Спипаха софиянец с дрога в Равда

© Вчера около 10:55 ч. служители от отдел "Криминална полиция“ при ОДМВР – Бургас извършили проверка в квартира в Равда, обитавана от 45-годишен софиянец. Униформените намерили и иззели 13 розови таблетки - екстази и мобилен телефон. От ползвания от мъжа лек автомобил "Пежо“ е открито бяло кристалообразно вещество – метамфетамин, с общо тегло около 2 г.



Софиянецът е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.