|Спипан с много дрога се изправя пред съда в Бургас
Дюлгеров е обвиняем, че на 15 юли в София в държал с цел разпространение около 380 кг марихуана, разпределени в 380 пакета и разпространил същото количество наркотик, предавайки го на двама мъже. Обвиняем е и за това, че на 1 август в жилище в село Лозенец и друго в София, държал около 1,5 килограма кокаин.
Повече за случая четете тук!
