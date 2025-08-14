© Burgas24.bg Спипаният с много дрога Тодор Дюлгеров се изправя пред Апелативния съд в Бургас, който ще определи мярката му за неотклонение, предава репортер на Burgas24.bg.



Дюлгеров е обвиняем, че на 15 юли в София в държал с цел разпространение около 380 кг марихуана, разпределени в 380 пакета и разпространил същото количество наркотик, предавайки го на двама мъже. Обвиняем е и за това, че на 1 август в жилище в село Лозенец и друго в София, държал около 1,5 килограма кокаин.



