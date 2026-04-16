Поради строително-монтажни дейности днес, от 09:00 до 15:00 ч., ще бъде спряно водоподаването в бл. 33 в ж.к. "Зорница“ в Бургас, информира Burgas24.bg.
Заради авария от 10:00 до 14:00 ч. без вода ще бъде районът на Нефтобаза в Карнобат.
Водоподаването ще бъде прекъснато и на ул. "Търговска комуна“ в Малко Търново от 10:00 ч. до отстраняване на аварията.
