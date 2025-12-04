До 15:00 ч. днес ще бъде спряно водоподаването в района около ул. "Сливница" , ул. "Уилям Гладстон", бул. "Княгиня Мария Луиза", ул."Дебелт", ул."Васил Левски", ул."Цар Калоян" и ул."Ал.Стамболийски" в Бургас, показа проверка наЩе се извършват строително-монтажни работи.Аварии спират водата в кв. "Победа", ул. "Резвая" 35, както и в кв. "Ветрен", ул."Емине".До отстраняване на проблемите пък, вода няма да има във високата част на местност "Мисаря" в Созопол, както и в части от в.з. "Червенка".