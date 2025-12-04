Спират водата в част от центъра на Бургас днес
Ще се извършват строително-монтажни работи.
Аварии спират водата в кв. "Победа", ул. "Резвая" 35, както и в кв. "Ветрен", ул."Емине".
До отстраняване на проблемите пък, вода няма да има във високата част на местност "Мисаря" в Созопол, както и в части от в.з. "Червенка".
