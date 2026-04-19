По данни на агенция "Тренд" избирателната активност към 12:00 часа е 17,7%. Секциите отвориха врати в 07:00 ч. сутринта. Изборният ден ще продължи до 20:00 ч. или докато има чакащи да гласуват, пише NOVA.

Burgas24.bg припомня, че избирателната активност в Бургаско към 11:00 ч. е 10,49%. Най-висока е тя в Приморско 20,64%, Царево - 18,45% и Несебър с 14,39%.