Спортният тотализатор дава над 25 хил. евро на Бургас за организацията на спортни и културни мероприятия
© Община Бургас
Според документа Българският спортен тотализатор ще предостави 25 564.59 € /50 000 лв./ за организирането на няколко големи спортни събития през 2026 г. С 10 000 лв. ще бъде подкрепена и церемонията "Спортист на годината“ на Община Бургас, която ще се проведе в края на месец януари. Сред инициативите, които ще бъдат подкрепени още, е и следващото издание на Маратон Бургас, който се утвърди само за две поредни издания.
"Благодаря ви за съдействието и подкрепата. Ние сме партньори, проверени във времето. Затова съм сигурен, че заедно ще продължим да развиваме спорта и културата в Бургас“, заяви кметът Димитър Николов.
"Това споразумение е част от нашата стратегия да подпомагаме градовете, които активно развиват спорта и са домакини на много спортни събития“, заяви представителят на Български спортен тотализатор Любомир Петров.
Представителите на Българския спортен тотализатор подчертаха, че подкрепата за общините и за значими каузи е част от мисията на организацията и изразиха увереност в съвместната работа с Община Бургас.
На срещата стана ясно още, че Спортният тотализатор от 2025 г. е генерален партньор на Арена Тото Бийч Бургас, както и на най-големия плажен волейболен фестивал в страната, който тази година отбелязва своето 10-о юбилейно издание. Обсъдена бе и възможността за разширяване присъствието на Спортния тотализатор чрез нови пунктове и въвеждане на модерни апарати за самообслужване в големите спортни обекти.
Подписаното споразумение затвърждава доброто сътрудничество между Общината и Българския спортен тотализатор и поставя основа за бъдещи съвместни инициативи в полза на спортната общност и гражданите на Бургас.
На подписването присъстваха още заместник-кметът по спорт и туризъм в Община Бургас Манол Тодоров и регионалният директор на Български спортен тотализатор Златко Златанов.
