Спряха го в Бургас, даде положителна проба за наркотици и остана без кола
©
Водачът отказал да даде кръв за химичен анализ. Той е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет по надлежния ред. По случая е образувано бързо производство.
Още от категорията
/
Риболовен кораб с трима души на борда изчезна край Маслен нос, всички институции са в спасителна операция
18.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Спират временно издирването на изчезналия риболовен кораб с трима...
19:39 / 18.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.