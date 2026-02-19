Вчера около 15:30 ч. на бул. "Тракия“ в Бургас служители от сектор "Специализирани полицейски сили“ към ОДМВР – Бургас спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген“, управляван от 51-годишен бургазлия. Полицаите установили, че шофира след употреба на наркотично вещество – канабис.Водачът отказал да даде кръв за химичен анализ. Той е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет по надлежния ред. По случая е образувано бързо производство.