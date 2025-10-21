Малко преди 00:30 ч. в понеделник на бургаския бул. "Стефан Стамболов“ служители от сектор "Пътна полиция“ при ОДМВР – Бургас спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген Туарег“, управляван от 60-годишен бургазлия. При предаване на документите за проверка, върху пътната настилка изпаднало пликче, съдържащо бяло кристалообразно вещество, реагирало при извършения полеви наркотест на метамфетамин.Мъжът отрекъл пликчето да е негово. Тестван е за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите били положителни - 1,09 промила и кокаин.Бургазлията е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа, а автомобила е иззет. По случая е образувано бързо производство.