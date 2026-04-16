Организационният комитет на Националния странджански събор "Фолклорен венец Божура“, председателстван от кмета на Средец Иван Кичев, реши да учреди нова награда в памет на Янка Рупкина, която да бъде връчена на следващото 34-то издание на събитието, съобщават от общинската администация, цитирани от Burgas24.bg.

Новото отличие ще носи името "Приз "Янка Рупкина“, а участниците, които желаят да се състезават за наградата, трябва задължително да изпълнят песен нейна песен.

Янка Рупкина е родена и израснала в село Богданово, община Средец.

През 2012 г. тя е удостоена със званието "Почетен гражданин на община Средец“.

Янка Рупкина почина на 87-годишна възраст след продължително боледуване.