Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Мотоциклетистът, който пострада при катастрофата край Слънчев бряг, е получил контузия на дясната част на гърба и дясната подбедрица. Той е настанен за лечение в УМБАЛ "Дева Мария“ без опасност за живота.

Както Burgas24.bg съобщи, инцидентът стана вчера около 13:25 ч. Мотоциклет "Ямаха“, управляван от 38-годишен украински гражданин, пребиваващ в България с временна закрила, поради неспазване на дистанция застигнал и блъснал товарен автомобил "Ивеко“, управляван от 56-годишен помориец.