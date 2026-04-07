Както Burgas24.bg вече съобщи, голямата българска народна певица Янка Рупкина си отиде от този свят на 87 години по-рано днес.

Поклонението ще бъде на 11 април в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий“ в родния ѝ Бургас.

Опелото ще продължи два часа - между 11:00 и 13:00 ч. и ще бъде отслужено от Негово високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.