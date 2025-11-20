Стана ясно кой ще пее на големия концерт за Никулден в Бургас
През целия 6-и декември градът ще празнува в ритъма на Никулден със спортни, официални, културни и музикални събития на емблематични места в Бургас. Подробната програма с точни часове и локации ще представяме поетапно в следващите дни, за да обърнем специално внимание на всяко събитие.
Денят започва спортно – с участието на плувеца рекордьор в студени и открити води Цанко Цанков и легендарния гимнастик, олимпийски медалист Йордан Йовчев.
После Бургас се превръща в една голяма музикална сцена:
– победителите от "Като две капки вода“ Владо Михайлов и Владо Зомбори
– бургаското пеещо съкровище Рафи Бохосян
– Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени“, които ще се погрижат за кулминацията на празника.
Към тях се присъединяват и младите таланти на Бургас – сцената ще бъде споделена от утвърдени имена и новото поколение бургаски артисти.
От киното и дигиталния свят към Никулден в Бургас се присъединяват актьорът Китодар Тодоров и Слави The Clasher, които също ще имат своите срещи с публиката. Повече за формата на тези събития ще разкрием скоро.
По традиция всички именици ще си направят "Златната снимка“ с кмета Димитър Николов на площада пред Община Бургас.
В празничната вечер Бургас ще връчи годишните отличия "Бург на годината“ и "Художник на годината“ – знак на признание към съвременните творци и активни личности на града.
В рамките на официалната част Общинският съвет на Бургас ще удостои със званието "Почетен гражданин на Бургас“:
– актьора и телевизионен водещ Димитър Рачков
– художника график и бургаски творец Димо Колибаров
– големия театрален и филмов актьор Руси Чанев
Посмъртно с почетно гражданство ще бъдат отличени писателят и сатирик Алек Попов и професорът по звукорежисура Иво Керемидчиев.
Бургас ще се преклони и пред паметта на дарителя Александър Георгиев – Коджакафалията, както и на загиналите моряци и рибари – част от традицията, която ни напомня, че Никулден е ден на благодарност, памет и почит към хората, свързали живота си с морето и с града.
По време на големия концерт за Никулден на площад "Тройката“ ще се състои запалването на светлините на коледната елха.
Очаквайте още подробности за програмата през следващите дни.
