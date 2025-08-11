ЗАРЕЖДАНЕ...
|Станаха ясни част от участниците на Spice Music Festival 2026
Първите потвърдени имена за изданието през 2026-а са: Thomas Anders от легендарното дуо Modern Talking, британското поп дуо Right Said Fred, шведската банда Rednex, емблематичният глас на Ace of Base – Jenny Berggren, и американският певец Dante Thomas. Всички те ще излязат на сцената с най-големите си хитове, които продължават да събират фенове по целия свят.
Очаквайте още новини и имена от програмата на осмото издание на фестивала през 2026 г.
Билети за SPICE Music Festival 2026 вече са в продажба: ТУК!
