Станаха ясни част от участниците на Spice Music Festival 2026
Автор: Николай Парашкевов 16:32Коментари (0)47
©
На 7 и 8 август 2026 Морска гара – Бургас отново ще бъде сцена на най-голямото събитие в България, посветено на музиката от 90-те години до днес - Sprice Music Festival.

Първите потвърдени имена за изданието през 2026-а са: Thomas Anders от легендарното дуо Modern Talking, британското поп дуо Right Said Fred, шведската банда Rednex, емблематичният глас на Ace of Base – Jenny Berggren, и американският певец Dante Thomas. Всички те ще излязат на сцената с най-големите си хитове, които продължават да събират фенове по целия свят.

Очаквайте още новини и имена от програмата на осмото издание на фестивала през 2026 г.

Билети за SPICE Music Festival 2026 вече са в продажба: ТУК!

 

 









Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
