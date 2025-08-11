Станаха ясни част от участниците на Spice Music Festival 2026

© На 7 и 8 август 2026 Морска гара – Бургас отново ще бъде сцена на най-голямото събитие в България, посветено на музиката от 90-те години до днес - Sprice Music Festival.



Първите потвърдени имена за изданието през 2026-а са: Thomas Anders от легендарното дуо Modern Talking, британското поп дуо Right Said Fred, шведската банда Rednex, емблематичният глас на Ace of Base – Jenny Berggren, и американският певец Dante Thomas. Всички те ще излязат на сцената с най-големите си хитове, които продължават да събират фенове по целия свят.



Очаквайте още новини и имена от програмата на осмото издание на фестивала през 2026 г.



Билети за SPICE Music Festival 2026 вече са в продажба: ТУК!











