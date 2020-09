Станаха ясни финалистите от конкурса "Бургас харесва младите преводачи“

© Общо 91 превода на различни езици бяха подадени за участие в конкурса на Общината - "Бургас харесва младите преводачи", с който бе отбелязан Европейския ден на езиците. На открита сцена "Охлюва" бяха обявени и наградени най-добрите участници.



Ето и финалистите-преводачи:



1. Категория английски език:



- Десислава Георгиева, приказка "Синият лъв и малката мишка";



- Павел Которов, авторски разказ "Pink";



- Радко Василев, авторски разказ "I want the childhood to be green";



- Даниел Панайотов, авторски разказ "The mountain's pulse".



Специален приз за изключителни постижения:



- Денислав Драчев, "Главата ми", Гео Милев;



- Ния Дюлгерска, "Лятото", Петя Дубарова.



2. Категория немски език:



- Магдалена Виденова, приказка "Кучето и вълкът", НЕГ Гьоте;



- Никола Славов, свободен текст, ПГПЧЕ "Петър Богдан";



- Радослав Кръстев, народна приказка.



Специален приз за изключителни постижения:



- Николай Чалъков, песен "К'во ти пука?" /Дара/.



3. Категория френски език:



- Десислава Димитрова, "Приказка за бъчвата", ПГРЕ "Г. С. Раковски";



Десислава Джингарска & Деница Евтимова, "Който не работи, не трябва да яде", ПГРЕ" Г. С. Раковски";



- Анна-Мария Димитрова, "Златното момиче", ПГРЕ "Г. С. Раковски".



4. Категория испански език:



- Елица Костадинова & Ралица Рачева, авторски разказ "Una casa en las nubes", ПГРЕ "Г. С. Раковски";



- Зийнеб Ибрям, разказ "Mis batallas interiors", ПГРЕ "Г. С. Раковски";



- Николета Христова, разказ España, ПГРЕ "Г. С. Раковски".



5. Категория италиански език:



- Мария Драгиева, ПГРЕ "Г. С. Раковски";



- Мария Стамов, ПГРЕ "Г. С. Раковски";



- Десислава Манолова, ПГРЕ "Г. С. Раковски".



6. Категория руски език:



- Надежда Абрамова, приказка "Кой каквото прави-на себе си го прави", СУ "Св. св. Кирил и Методий";



- Мирабелла Костаниян, народна приказка "Защо слънцето не се жени", ПГЧЕ "Васил Левски";



- Елизавета Селиванова, авторски текст "Из моего дневника сновидений", ПГЧЕ "Васил Левски".



7. Категория корейски език:



- Злата Ким, ПГЧЕ "Васил Левски";



- Сияна Железарова, АЕГ "Гео Милев".



Специален приз за самоинициативност - турски език:



- Даная Георгиева, приказка "Лисицата и щъркела";



Неприсъствалите на събитието скоро ще получат своите призове директно в училищата си.



Община Бургас благодари на учениците от ПГРЕ "Г. С. Раковски" за изпълненията им на песни на италиански, френски и испански, както и на всички деца и ученици от различни училища, детски градини и организации, които се включиха с представяне на свои проекти в изложението.