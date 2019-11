Станаха ясни първите изпълнители на SPICE Music Festival 2020

© Веднага след грандиозния успех на SPICE Music Festival 2019, организаторите започнаха трескава подготовка на второто издание на фестивала. Вече са ясни и първите 11 артисти, които ще пристигнат в Бургас за SPICE Music Festival 2020, съобщават организаторите.



Това са C+C Music Factory и Sonique, които през изминалото лято не успяха да дойдат в Бургас, но този път обещават да не пропуснат грандиозното шоу. През лятото на 2020 г ще видим още мамбо фурията Lou Bega, Corona с участието на бразилската дива Олга де Суза, германските хип хопъри C-Block, испанките Las Ketchup, а за първи път на фестивална сцена в България ще видим Reel 2 Real ft. The Mad Stuntman, който ще изпълни хита си “I like to move it", Rozalla с "Everybody’s free", италианската денс формацията Black Box, LayZee aka Mr.President, който ще ни върне в 1996 с "Coco Jamboo"и британското дуо Maxx, което от 2019 отново се завърна на сцената.



Това не е всичко – през декември ще бъдат обявени още изпълнители, а другата голяма изненада е, че заради еуфорията на феновете на 90-те, второто издание на фестивала ще бъде цели три дни – 7, 8 и 9 август 2020!



Фестивалната зона ще бъде по-голяма и още по-атрактивно организирана, очакват се много фенове от чужбина да се присъединят към музикалното приключение SPICE Music Festival 2020.



"SPICE Music Festival показа на всички, че феновете на добрата музика имат нужда от нов тип фестивално изживяване и ние сме готови да им го дадем отново. Този път – в цели три дни, с още повече изненади, качествен звук, впечатляващи ефекти. Най-голямото парти, на което някога ще присъствате ви очаква през лятото на 2020!“ – категоричен е организаторът на събитието Николай Тодоров.